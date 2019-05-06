Французькі євроскептики на чолі з Марін Ле Пен збирають великий альянс на вибори до Європарламенту. Аби, як сказала сама лідерка - покласти край "європейським казкам". А популярність її партії, за останніми опитуваннями, тепер вища, ніж у президента Макрона. То якою буде розстановка сил у новому Європарламенті - прогноз від Олени Абрамович.

Євроскептикам час об'єднуватися - з таким закликом приїхала до Брюсселя Марін Ле Пен. час сприятливий, як ніколи. Ще б пак в себе у Франції її політична сила на тлі падіння популярності Еммануеля Макрона вперше пробилась уперед і очолює останні рейтинги уподобань на європейських виборах. При владі праві сили зараз і в Австрії, Італії, Угорщині та Польщі.

"І праві Бельгії, і так само німецькі друзі з "альтернативи Німеччини"зголосилися взяти участь у великій групі. Як і народна партія Данії та "чесні фіни". Як і представники зі Словаччини та Естонії. Якщо ми не змінимо радикально сьогочасну структуру Європи", - говорить Марін Ле Пен, лідер праворадикальної партії Франції "Національне об'єднання".

Інтереси націй мають бути на першому місці, а з міграцією варто вести жорстку боротьбу - такі основні принципи змін, які пропагує Ле Пен. Сподівається заручитися і підтримкою угорського прем'єра Віктора Орбана та лідера польської керівної партії Ярослава Качинського. Навіть за умови різних поглядів на деякі питання.

"Якщо Польща не хоче мати тісні дипломатичні стосунки з Росією, ніхто її до цього не змушує. Але якщо Італія та Франція воліють стратегічно зблизитися з Росією, ми маємо на це право", - говорить Марін Ле Пен, лідер праворадикальної партії Франції "Національне об'єднання".

В Орбана та Качинського наразі не найтепліші стосунки з Брюсселем. Проти Польщі Єврокомісія хоче запровадити санкції за недемократичні зміни судового законодавства. А участь партії Орбана в найбільшій політичній силі ЄС - "європейській народній партії"- тимчасово зупинили. Тож угорський прем'єр наразі подумує приєднатися до Альянсу правих.

"Ліві партії зазвичай промігрантські, а праві - антимігрантські, такий розклад сил. Оскільки європейська народна партія неодностайна щодо цього питання, ми б могли приєднатися до правих сил", - говорить Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.

Не квапиться Віктор Орбан із вибором, бо демократичні сили, в будь-якому разі, мають більшість на європейських виборах. Проте доля правих, за опитуваннями, цього разу зросте. І вони, можливо, навіть зможуть впливати на порядок денний.