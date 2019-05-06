Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 14 копеек до 29,67 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 мая установлен на таком уровне: 2967,2781 гривны за 100 евро (+13,3827 грн).

Читайте также В Евросоюзе полностью прекратили выпуск банкнот

При этом курс евро на 6 мая составляет 2953,8954 гривны за 100 евро.

Скриншот: bank.gov.ua

Раньше сообщалось о том, что в Украине появится новая банкнота.