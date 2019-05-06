Исследователи из Университета Вашингтон заявили, что вино естественным образом помогает похудеть и банально сжигает жиры. Интерес к виноградному напитку подогрела 100-летняя жительница Италии Магдалена Сата, которая отпраздновала юбилей, будучи в здравом уме и еще она, к слову, очень стройна для своего возраста. Она поведала, что ее секрет - бокал вина к вечеру, ежедневно. Этим и заинтересовались ученые, передает golos.ua.

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Оказалось, что в вине содержится большое количество жиросжигающих веществ - ресвератролов. Это многогранные полифенолы, известные своими свойствами связывать и выводить жиры из организма. Виноград, как и другие темные ягоды, богат полифенолами - а вино это просто концентрат веществ для похудения.

Авторы исследования подсчитали, что бокал красного вина вечером поможет на 70% уменьшить риск поправиться. Конечно, похудеть вино тоже помогает, несмотря на то, что оно калорийно и содержит сахар. Cодержание ресвератролов нивелирует вред, делая эффективнее любую диету. Однако это не дает ключ к бесконтрольному употреблению вина в качестве эликсира для похудения. Ясно, что эффект будет достигнут при правильном питании и должном уровне физической активности.

Ранее сообщалось, что в Минздраве развенчали популярные мифы на счет правильного питания, а также мы писали о том, как похудеть после праздников.