Какие опасные заболевание вызывает стресс [ Редактировать ]
"Все болезни - от нервов" - так считают многие. От работы нашей нервной системы зависит функционирование всех внутренних органов, в том числе, сердца и мозга, передает портал sunny7.ua.
Как стресс влияет на организм
Во время нервного напряжения вырабатываются гормоны стресса, в том числе адреналин. Это может привести к повышению давления, учащенному сердцебиению, повышенному тонусу, спазму желудка. Организму нужно немало сил, чтобы вернуть себя в стабильное состояние. Если стресс хронический, рано или поздно внутренние органы начнут не выдерживать.
Какие болезни вызывает постоянный стресс
Сосудистые заболевания и болезни сердца
Ускоренное сердцебиение и высокое давление негативно влияют на состояние сердца и сосудов.
Воспаления
Высокая концентрация гормонов стресса в организме может вызвать сильное воспаление, что усугубляет уже имеющиеся заболевания, такие как ревматоидный артрит, псориаз, экзему, язвенный колит и болезнь Крона.
Нарушения сна
Стресс часто провоцирует нарушения сна: трудности с засыпанием по вечерам и пробуждением по утрам, беспокойный сон, отсутствие глубокого сна.
Нарушения пищеварения
Синдром раздраженного кишечника, вздутие живота, спазмы, диарея и запор часто связаны со стрессом. Гастрит также может развиться на фоне стресса.
Нарушение дыхания
Стресс может усугубить проявления астмы, вызвать отдышку и другие проблемы с дыханием.
Ожирение
Люди в состоянии стресса склонны накапливать жир в области живота из-за чрезмерной секреции кортизола, кроме того, люди часто "заедают" стресс. Хочется подпитать себя "гормоном счастья", который содержится в большей мере в сладостях и шоколаде.
Диабет
Стресс способствует перееданию сладкого и не полезного, что провоцирует развитие диабета второго типа.
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