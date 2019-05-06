"Все болезни - от нервов" - так считают многие. От работы нашей нервной системы зависит функционирование всех внутренних органов, в том числе, сердца и мозга, передает портал sunny7.ua.

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Как стресс влияет на организм

Во время нервного напряжения вырабатываются гормоны стресса, в том числе адреналин. Это может привести к повышению давления, учащенному сердцебиению, повышенному тонусу, спазму желудка. Организму нужно немало сил, чтобы вернуть себя в стабильное состояние. Если стресс хронический, рано или поздно внутренние органы начнут не выдерживать.

Какие болезни вызывает постоянный стресс

Сосудистые заболевания и болезни сердца

Ускоренное сердцебиение и высокое давление негативно влияют на состояние сердца и сосудов.

Воспаления

Высокая концентрация гормонов стресса в организме может вызвать сильное воспаление, что усугубляет уже имеющиеся заболевания, такие как ревматоидный артрит, псориаз, экзему, язвенный колит и болезнь Крона.

Нарушения сна

Стресс часто провоцирует нарушения сна: трудности с засыпанием по вечерам и пробуждением по утрам, беспокойный сон, отсутствие глубокого сна.

Нарушения пищеварения

Синдром раздраженного кишечника, вздутие живота, спазмы, диарея и запор часто связаны со стрессом. Гастрит также может развиться на фоне стресса.

Нарушение дыхания

Стресс может усугубить проявления астмы, вызвать отдышку и другие проблемы с дыханием.

Ожирение

Люди в состоянии стресса склонны накапливать жир в области живота из-за чрезмерной секреции кортизола, кроме того, люди часто "заедают" стресс. Хочется подпитать себя "гормоном счастья", который содержится в большей мере в сладостях и шоколаде.

Диабет

Стресс способствует перееданию сладкого и не полезного, что провоцирует развитие диабета второго типа.

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