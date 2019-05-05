Как похудеть после праздников: советы диетологов [ Редактировать ]
После пасхальных выходных многие задумались, как же сбросить набранные во время праздников килограммы. Тем более, на носу пляжный сезон, поэтому тело нужно срочно привести в форму. Но эксперты советуют не пускаться во все тяжкие во благо похудения, садясь на жесткую диету и нагружая организм сложнейшими упражнениями. Помните, что приводить тело в форму необходимо взвешено.
Диетологи рассказали, что делать, чтобы похудеть после праздников:
- есть маленькими порциями 5 раз в день, отказаться от красного мяса (или есть его не более 75 грамм в сутки), налегать на овощи;
- полностью отказаться от перекусов;
- пить много воды - до 2 литров в день, исключить газированные напитки и пакетированные соки;
- желательно делать зарядку, не забывать о прогулках 30-40 минут в день, не пользоваться лифтом;
- отдавайте предпочтение простым продуктам без вредных соусов;
- делайте раз в неделю разгрузочный день;
- спите не менее 8 часов в день.
Что нельзя делать при похудении после праздников:
- голодать - это огромнейший стресс для организма;
- есть перед сном и реже трех раз в день;
- отказываться от употребления белков;
- мало двигаться;
- употреблять вредные соусы, полуфабрикаты, жирную и жареную пищу. Если вы маринуете мясо/рыбу, выбирайте маринады на основе йогурта, кефира, томата, зелени. Красное мясо достаточно посолить и поперчить, можно добавить лук;
- не пользуйтесь химикатами и лекарствами, способствующими быстрому похудению: побочных эффектов и последствий у таких средств обычно больше, чем преимуществ, кроме того, далеко не все из них полноценно исследованы и даже сертифицированы.
Чтобы постоянно держать себя в форме и прекрасно себя чувствовать, специалисты рекомендуют не забывать и о здоровом питании. Ранее известный диетолог рассказала, как легко перейти на здоровое питание. Также эксперт рассказала, как составить здоровый рацион при минимальном доходе.
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