Певец Михаил Гребенщиков показал в сети видео танцующей Аллы Пугачевой. Он показал поклонникам, как Пугачева лично занималась с воспитанниками школы талантов "Рецитал", которую она закрыла год назад.

"Ваше пламя творчества всегда в моем сердце. Творите вечно!", - подписал видео в Instagram с Аллой Пугачевой музыкант.

Пугачева занималась с детьми не только вокалом, но и танцами. В ролике Примадонна запечатлена так, как она ходит в обычной жизни: без макияжа, но в уже привычной в последнее время мини-юбке.

Напомним, ранее сообщали, что Пугачева шокировала поклонников признанием.