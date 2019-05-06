Танец Пугачевой в мини-юбке "слили" в сеть (видео) [ Редактировать ]
Певец Михаил Гребенщиков показал в сети видео танцующей Аллы Пугачевой. Он показал поклонникам, как Пугачева лично занималась с воспитанниками школы талантов "Рецитал", которую она закрыла год назад.
"Ваше пламя творчества всегда в моем сердце. Творите вечно!", - подписал видео в Instagram с Аллой Пугачевой музыкант.
Пугачева занималась с детьми не только вокалом, но и танцами. В ролике Примадонна запечатлена так, как она ходит в обычной жизни: без макияжа, но в уже привычной в последнее время мини-юбке.
Напомним, ранее сообщали, что Пугачева шокировала поклонников признанием.
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