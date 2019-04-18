Пугачева снова вернется на сцену [ Редактировать ]
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой уже стал историей, о которой будут говорить еще долго. Большое выступление Примадонны после 10-летнего молчания поразило фанатов, сообщает "Рамблер".
Новые песни сменялись старыми любимыми хитами "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела", "Святая ложь" и другие.
"Мы теперь с вами долго не встретимся, где-нибудь, думаю, в 80. Тогда я снова дам концерт. На афише будет написано: "Алла Пугачева. Романсы".
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева раскрыла тайну Киркорова, а также что Алла Пугачева шокировала дерзким образом.
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