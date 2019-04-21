Известная певица Алла Пугачева устроила банкет в честь своего 70-летия в элитном ресторане на Рублевке в Москве. По данным СМИ, всего артистка пригласила на юбилей около 200 человек.

Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.

В соцсетях появились фото и видео с торжества, на которых артистку многие просто не узнали: она сделала прическу с челкой.

Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини.

"Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.

Раньше сообщалось о том, что Пугачева шокировала поклонников признанием. А также Алла Пугачева раскрыла тайну Киркорова.