Алла Пугачева напугала внешним видом поклонников (фото, видео) [ Редактировать ]
Известная певица Алла Пугачева устроила банкет в честь своего 70-летия в элитном ресторане на Рублевке в Москве. По данным СМИ, всего артистка пригласила на юбилей около 200 человек.
Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.
В соцсетях появились фото и видео с торжества, на которых артистку многие просто не узнали: она сделала прическу с челкой.
Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини.
"Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.
Несравненная @alla_orfey ещё раз С Днём Рождения 💥💐😘
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
Раньше сообщалось о том, что Пугачева шокировала поклонников признанием. А также Алла Пугачева раскрыла тайну Киркорова.
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