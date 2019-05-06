У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра соціальної політики [ Редактировать ]
Відправити у відставку міністра соціальної політики Андрія Реву вимагають у парламенті. Там зареєстрували постанову про звільнення чиновника з посади. Нардепи обурені словами міністра про те, що пенсіонери, які не виїхали з окупованої частини Донбасу, не мають права на пенсію.
Тож, окрім постанови, політики зареєстрували позов до суду, в якому вимагають притягнути Реву до кримінальної відповідальності за розпалювання ненависті та підбурювання до дискримінації.
"Это правительство на протяжении пяти лет ставит эксперименты над всеми пенсионерами нашей страны, унижая их мизерными пенсиями и не проводя индексацию, но особый цинизм их отношения вызывает к пенсионерам Донбасса, потому что они лишили их пенсии, для переселенцев проводят унизительные процедуры верификации и последнее заявления министра, оскорбительное заявление к гражданам Украины мы считаем недопустимым, за это он должен понести не только политическую ответственность но и уголовную", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Ми вважаємо такі дії дискримінацією осіб за ознакою місця прожвання, тому ми хочемо попросити суд визнати такі дії протиправними, такими що дискримінують осіб за ознакою місця проживання, крім того є підстави і зверення до правоохоронних органів про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності за статтею 161 ККУ", - говорить Микола Мягков, адвокат.
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