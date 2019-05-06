Ідея загального декларування доходів - це чергова спроба державного контролю над коштами населення й бізнесу. Так вважає депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик, йдеться на офіційному сайті політсили.

Більше того - в умовах нестабільної економічної ситуації розглядати декларування доходів як інструмент поповнення державної скарбниці - доволі ризиковано.

Скорик упевнений: замість вирішення нагальних проблем таких як непідйомні тарифи, жебрацькі пенсії та зарплати, монополія на енергоринку, нова влада зосереджується на тому, що знаходиться у кишенях українців.