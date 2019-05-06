В "Опозиційній платформі - За життя" засудили ідею загального декларування доходів [ Редактировать ]
Ідея загального декларування доходів - це чергова спроба державного контролю над коштами населення й бізнесу. Так вважає депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик, йдеться на офіційному сайті політсили.
Більше того - в умовах нестабільної економічної ситуації розглядати декларування доходів як інструмент поповнення державної скарбниці - доволі ризиковано.
Скорик упевнений: замість вирішення нагальних проблем таких як непідйомні тарифи, жебрацькі пенсії та зарплати, монополія на енергоринку, нова влада зосереджується на тому, що знаходиться у кишенях українців.
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