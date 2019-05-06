Правоохоронці затримали кількох підозрюваних у вбивстві заступника начальника Баришівського відділення поліції Антона Павленка. Під час спецоперації "Сирена" напередодні ввечері затримали двох чоловіків жителів Черкас.

У їхньому автомобілі - знайшли два пістолети "Макарова", револьвер і набої. Під час обшуку ще однієї машини в передмісті столиці - вилучили пістолет і наркотики. Слідчі дії тривають.

"Зараз ця зброя направлена на проведення експертиз. Із затриманими проводяться слідчі дії. Вони затримані за статтею 263 ККУ - це незаконне поводження зі зброєю. І в подальшому слідчі будуть їх допитувати, що вони там робили, в який спосіб потрапили, до кого вони приїхали і чому така зброя знаходилася у салоні автомобіля", - говорить Микола Жукович, речник Національної поліції Київської області.