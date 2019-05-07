У Мексиці відзначили національне свято - Сінко де Майо. Це річниця перемоги місцевого населення над військами Наполеона, і через півтора століття ця подія - велика гордість для мексиканців. Як вшановують пам'ять героїв - знає Ольга Жидецька.

На вулицях Пенона, передмістя Мехіко, справжні військові однострої, прапори та завзяття. От тільки постріли з гармат і рушниць бутафорські. Святкувати Сінко де Майо от уже 167 років поспіль тут виходять чи не всі жителі містечка. Битва при Пуеблі 1862 року стала золотою сторінкою мексиканської історії. Тоді, попри всі складнощі, місцеві війська розгромили 6 із половиною тисяч добре озброєних французьких вояків, які за наказом імператора Наполеона мали відновити панування метрополії за океаном.

Реконструкція битви - неодмінний атрибут святкування. Його традиції передаються від покоління до покоління.

"Ми презентуємо історичну подію. Я - французький солдат. І завжди представляю іншу сторону, не тому, що просто хочу, а тому, що так робив ще мій дід. Це така традиція - якщо ваші пращури виконували якусь роль, то й тобі доводиться", - говорить Хосе Суарес, учасник битви.

Не залишаються осторонь і жінки. Щоправда, їхня місія мирна: нагодувати всіх гостей та учасників свята.

"Ми готуємо тако для всіх, хто прийде, - і своїх, і чужих - так мене вчила ще моя мама. Такий тут звичай, і як каже моя невістка - дотримуватимемося його, поки живі", - говорить Соледад Цеділло, учасниця свята.

Сінко де Майо - одне з найулюбленіших свят мексиканців. Його відзначають по всій країні бучними фестивалями та карнавалами. У деяких районах святкування розтягуються на цілий тиждень.