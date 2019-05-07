Основной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" названа ошибка пилотов. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на близкие к расследованию аварии источники.

Отмечается, что "черные ящики" SSJ-100 пока не расшифрованы, однако предварительно установлено, что экипаж совершил несколько ошибок. Так, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, вследствие чего слишком жестким оказалось касание взлетно-посадочной полосы.

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Также вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрей отреагировать на случившееся. Еще одной ошибкой называют то, что летчики не смогли стабилизировать самолет в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым "отскокам".

В результате таких прыжков во взлетно-посадочной полосе пассажиры, находивщиеся в задней части самолета, получили травмы. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение - тот факт, что сама команда "Тревога" была дана с опозданием.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.