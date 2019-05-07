Трагедия в "Шереметьево": всплыли интересные факты [ Редактировать ]
Основной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" названа ошибка пилотов. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на близкие к расследованию аварии источники.
Отмечается, что "черные ящики" SSJ-100 пока не расшифрованы, однако предварительно установлено, что экипаж совершил несколько ошибок. Так, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, вследствие чего слишком жестким оказалось касание взлетно-посадочной полосы.
Также вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрей отреагировать на случившееся. Еще одной ошибкой называют то, что летчики не смогли стабилизировать самолет в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым "отскокам".
В результате таких прыжков во взлетно-посадочной полосе пассажиры, находивщиеся в задней части самолета, получили травмы. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начался сам пожар и спасение пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение - тот факт, что сама команда "Тревога" была дана с опозданием.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.
по теме
Трагедия в "Шереметьево": экипаж рассказал подробности
Эвакуация пассажиров началась сразу после остановки горящего самолета
Трагедия в "Шереметьево": на борту самолета находилась украинка
По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии
Трагедия в "Шереметьево": в СК РФ назвали версии крушения лайнера
В России назвали версии крушения пассажирского самолета в "Шереметьево"
"Звонили родным и кричали": стюардесса рассказала жуткие подробности
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в "Шереметьево", погиб 41 человек
Трагедия в "Шереметьево": появилось новое видео горящего самолета
В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку