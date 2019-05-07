Країни Європи засипало снігом [ Редактировать ]
Європу засипало снігом. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів.
Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах. Зберігається загроза ожеледиці. Опади приніс холодний циклон з півночі. Температура в деяких регіонах знизилася до двох градусів тепла. За прогнозами, потепління передбачається ще не скоро.
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