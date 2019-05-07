Анджелину Джоли парализовало [ Редактировать ]
Голливудская актриса Анджелина Джоли всего несколько недель назад официально развелась с мужем Брэдом Питтом. Видимо из-за сложного периода в жизни у нее развился паралич лица. Об этом сообщает издание New Idea.
Паралич врачи оценивают как средней тяжести. Напомним, что известная актриса обратилась в клинику, после того как у нее начал прогрессировать паралич лица. Актриса в беседе с журналистами призналась, что из-за постоянной борьбы за хорошее самочувствие у нее возник паралич Белла, в результате которого мышцы перестают подчиняться и как будто немеют.
Сейчас она проходит необходимый курс лечения, который вероятно продлится несколько месяцев, однако это не повлияет на планы Джоли по уходу за детьми и съемки в кино. Журналисты узнали, что этот паралич является побочным эффектом от анорексии, которая была у Джоли в прошлом году. Сейчас, стараниями диетологов актриса снова набирает вес.
Но врачи считают, что проблемы со здоровьем у Анджелины Джоли только нарастают. Причина в операции по удалению груди и яичников, которую перенесла актриса, чтобы избавиться по ее мнению от "опасной онкологии".
Ранее Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.
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