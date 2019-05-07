Посла Сполучених Штатів в Україні відкликали з посади [ Редактировать ]
Посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали "плановою".
Дипломат уже відбула до Вашингтона. До призначення нового посла США, його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатуру якого ще не визначили.
по теме
Посла США в Україні відкликали з посади
Посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали "плановою"
Курт Волкер похвалив Петра Порошенка за прийняття волі українців
Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подякував Петрові Порошенку за мужність та відданість демократії
В посольстве США поздравили Зеленского с победой на выборах
Также в посольстве обратились к Петру Порошенко
У США успішно запустили ракету розроблену за участі українців
Космічний корабель "Сигнус" успішно відокремився від носія та взяв курс на Міжнародну космічну станцію. Туди він має доправити приблизно три з половиною тонни продовольства й обладнання
У порту Одеси розвантажили партію броньованих машин "Хамер" із США
Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США зазначили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується