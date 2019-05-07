Черговий воєнний злочин окупантів на сході країни. Попередньої доби з потужних мінометів бойовики двічи обстріляли житловий сектор села Троїцьке в Попаснянському районі Луганської області. Жертв серед мирного населення вдалось уникнути - звітують у штабі ООС. На фронті поранений один український військовий. Ворог 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Противник накривав вогнем із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними рОзвідки, минулої доби п'ятьох окупантів - знищено. Про ситуацію на фронті детальніше - у репортАжі Ігоря Левенка.

Весна. Усе довкола зеленіє, утім армійців на передових позиціях це не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів.

Мар'їнка - містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій карті, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців.

"Їм досить зручно тут працювати, тут короткі відстані між противником і нами і вони використовують певні складки місцевості та погоду", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

Днями в Мар'їнці снайпер окупантів застрелив п'ятдесятирічного бійця. У штабі Операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання.

"Если кто-нибудь из бойцов ВСУ, любой боец, погибает на линии разграничения, туда автоматически отправляется рекогносцировочная группа. И если будет подтверждение, что это снайпер - наша группа выдвигается немедленно".

Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби - еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Хлопці кажуть, для кожного любителя, або ж професіонала, який стріляє в українських бійців, куля теж знайдеться.

"С таким оборудованием эффективность контрснайперской группы, если ми приезжаем туда и снайпер там есть, то процентов восемьдесят, восемьдесят пять - это точно мы его сможем выявить и уничтожить из любой системы вооружения", - говорить Олексій, снайпер.

Наші бійці розповідають - найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з-за "поребрика". Кажуть, мати справу з такими доводиться часто.

"Мы знаем, по каким местам они ездят и постоянно держим руку на пульсе. Марьинка входит в их число".

"Мы не занимаемся там перестрелками автоматчиков, пулеметчиков или еще кого-то. Наша задача именно этих вредителей выявить и уничтожить. А они применяют самые дерзкие и самые отвратительные способы для того чтобы выявить нас".

Огидні способи - це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на "живця". Нерідко в ролі такого "живця" використовують українських полонених.

"Выманивают, думают, что мы будем стрелять и очень удивляются, когда мы не стреляем. Ну, оптика все-таки позволяет нам увидеть".

Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми.

"Очень много подтверждений по перехватам, по другим явным признакам того, что снайпер с той сторони бывает уничтожен".

Після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. І сьогодні вперше відзначають своє професійне свято.

"Я дуже щасливий, що впроваджуються нові військові традиції. Всі роди військ насправді працюють на звичайного піхотинця, який сидить в окопі. Він це може відчувати, може ні, але всі працюють на звичайного солдата який воює в піхоті", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.