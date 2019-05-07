Смертельне ДТП на Прикарпатті: поліція затримала винуватця [ Редактировать ]
Прокуратура Івано-Франківської області затримала підприємця, який надав послуги туристам з Білорусі. Його звинувачують у допуску до експлуатації технічно несправних транспортних засобів. Нагадаю, напередодні вантажівка, яка перевозила 22 туристів до місця сплаву по гірській річці зірвалася в сорокаметрове урвище. Троє людей загинули, десятеро травмовані. Медична експертиза вже підтвердила, що водій був напідпитку. Його теж затримали.
"Автомобіль ще знаходиться в річці. Коли його дістанемо треба подивится настільки він був обладнаний для перевензення пасажирів, тому що в технічній документації є відмітка, що можна перевозити пасажирів, однак, ми не знаємо наскільки місць його обладнано", - Любомир Маланчин, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.
"На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувалися, вистрибнувши із автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом із автомобілем в річку. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали цих людей із води на берег. Автомобіль було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих в салоні", - говорить Світлана Бабушкіна, прес-секретар управління ДСНС в Івано-Франківській області.
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