Теракт на Шри-Ланке: строителю удалось спасти сотню верующих

Во время серии взрывов на Шри-Ланке в городе Баттикалоа 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас нескольких сотен верующих, но сам погиб