На Шрі-Ланці врятували двох слоненят [ Редактировать ]
На Шрі-Ланці врятували двох слоненят. Вони впали в тісну глибоку яму й не могли вибратися самотужки.
На допомогу тваринам приспіли місцеві жителі та екологи. Чотири години вони розкопували стінку глиняної пастки, щоб звільнити слоненят. Одного з них довелося ще й скерувати до лісу, де на нього чекала збентежена матуся.
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