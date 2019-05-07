У Таїланді влаштували дивовижне світлове шоу [ Редактировать ]
Три сотні дронів осяяли небо над Бангкоком. Дивовижне світлове шоу завершило триденну церемонію, присвячену коронації нового таїландського монарха Рами Десятого.
Завдяки комп'ютерній програмі безпілотники розкривалися в темряві чудернацькими візерунками, складалися у світловий портрет короля та побажання довголіття новому правителеві.
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