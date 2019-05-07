Великдень на передовій: кияни готують гостинці для українських бійців

Тим часом, кияни готують свято для військових, які зараз воюють на Донбасі. Волонтери та родичі Героїв Небесної Сотні напекли пасок і розмалювали писанки, щоб згодом відправити їх на Схід