Быть модным – это не значит ориентироваться в актуальных трендах и знать какой цвет или фасон будет популярен в новом сезоне. Быть модным – это умение грамотно выбирать вещи и сочетать их между собой: масс-маркет и люксовые, классические и экстравагантные, минималистичные и эпатажные, брутальные и романтичные, в стиле ретро и ультрасовременные. С чем надеть свитер оверсайз, какая обувь подойдет к брюкам с лампасами, уместен ли рваный свитер и классическая юбка, стоит ли покупать камуфляжный тренч и шубу из цветного меха?

Понимание моды, возможность отслеживать тенденции и навык грамотно компоновать вещи разных стилей и сезонов – вот что позволяет выглядеть безупречно и "быть в тренде". Однако, даже если вы можете с уверенностью заявить, что легко справляетесь с каждой из описанных выше задач, поиск качественных и стильных изделий из сезона в сезон может оказаться трудной задачей и в вашем случае. Не стоит отчаиваться, решение этой проблемы есть и это symbol.ua

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