Во вторник, 7 мая, на высокогорье Карпат выпал снег. Онлайн камеры видеонаблюдения, установленные в горах, показывают, что известные горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель белые от снега, передают "Факты".

Кроме того, в Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый), что может вызвать скользкость на дорогах. Отмечается, что видимость на автодорогах ограничена. От сильных порывов ветра возможно падение деревьев и электроопор на проезжие части дорог.

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Житель Верховинского района Ивано-Франковской области Иван Шкиндюк выложил на своей странице в соцсети видео с Буковецкого перевала.

Также, первый замначальника патрульной полциии Алексей Билошицкий показал, как выглядят заснеженные дороги в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают дожди с грозами на территории Украины, а также ударят заморозки.