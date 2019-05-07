Во вторник, 7 мая, в Украину придет циклон "Ксеркс", который принесет очередную порцию дождей, гроз и даже мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в западных областях местами ожидаются сильные осадки. В районах Прикарпатья, возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода.

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Температура воздуха, по словам Диденко, продемонстрирует невероятный контраст.

На Западе будет холоднее, максимально всего + 5 + 12 градусов, в Карпатах + 1 + 5 градусов. На Востоке - тепло, днем +20 + 26 градусов. На остальной территории + 12 + 18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов. Ветер будет веять с северо-запада, порывистый, до сильного. На Востоке направление ветра - юго-восточный и мягче.

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В Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столице ближайшей ночью + 10 + 12 градусов, днем +15 + 17 градусов. Качели с градусами продолжатся: в Киеве 8 мая похолодает до + 10 + 13, 9 мая потеплеет до + 15 + 17-ти.

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода.