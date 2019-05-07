Результати виборів у Стамбулі спричинили масові протести [ Редактировать ]
Тисячі жителів Стамбула вийшли на протест. Людей обурило рішення виборчої комісії призначити повторні вибори мера турецького мегаполісу.
У проведених 31 квітня переміг опозиційний кандидат. Офіційна причина - не дотримання деяких процедур голосування.
У ЄС засудили таке рішення турецької влади, мовляв воно ставить під удар довіру виборців. Представники ж опозиції впевнені - їхній представник переможе і в повторному турі.
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