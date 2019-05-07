ДТП на Прикарпатті: автівка з туристами зірвалася у прірву [ Редактировать ]
На Івано-Франківщині затримали підозрюваного у причетності до аварії автобуса з туристами.
За даними прокуратури, підприємець, який організовував відпочинок білорусам - допустив поїздку на несправному транспорті.
Нагадаємо, напередодні вантажівка, яка перевозила 22 туристів до місця сплаву гірською річкою, зірвалася в сорокаметрове урвище. Троє людей загинули, десятеро травмовані. Медична експертиза вже підтвердила - водій був напідпитку. Його теж затримали.
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