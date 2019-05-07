Бойовики застосували на Донбасі важку артилерію [ Редактировать ]
Зранку на сході країни зафіксовано вже 7 збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.
Зі 120-міліметрових мінометів і протитанкового ракетного комплексу противник обстріляв позиції ЗСУ поблизу Новозванівки на Луганщині. Більш напружена ситуація на Донецькому напрямку. Від опівночі бойовики з усього наявного стрілецького арсеналу атакували захисників Гнутового та Богданівки. А надранок, з потужних мінометів, били по оборонцях Авдіївки та Водяного.
Армійці вели адекватні оборонні дії. Одного військовослужбовця поранено.
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