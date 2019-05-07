Актори, моделі, музиканти та світські тусовщики постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів

У Нью-Йорку вибухнув феєричний Мет Гала. Щорічний бал американського інституту костюму зібрав зірковий бомонд - актори, моделі, музиканти та світські тусовщики постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів.

Цьогоріч селебритіс "запалили" на славу. При чому - Кетті Пері у прямому сенсі слова: на червоній доріжці вона з'явилася в образі осяйного канделябру. Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого, з гігантських об'ємів сукні - співачка залишилася в самій спідній білизні.

Шоумен Езра Міллер приголомшив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем. А голлівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси із - власною головою в руках.