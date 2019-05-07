Во вторник, 7 мая, украинский политический деятель, глава информационного отдела "Правого сектора" Борислав Береза сделал заявление на своей странице в Facebook.

"Хотите трэш! Он сегодня просто восхитительный. То, что руководство Киева пилит бюджет, рейдерит музыкальные фестивали, крышует все незаконные стройки столицы, а наши "любимые" чиновники КМДА воруют наши с вами деньги мы знаем, и нам это не нравится. Но теперь руководство города перешло на новый уровень. Они воруют у иностранцев. Проекты. Архитектурные. А потом продают их сами себе по завышенной цене. И при этом забывают о нуждах города. Забывают о том, что нужен новый коллектор, новый мост или метро на Троещину. Много чего нужно городу. И об этом забывают. Но распилить деньги не забывают", - пишет Борислав.

Бюджет и график, которые мы подготовили еще во время конкурсной фазы, были очень реалистичными. Наш проект был дешевым, рациональным и возможным для воплощения", - пишет соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот (Stephanie M. Schafroth) у которой скрымздили проект и продолжает, - "До сих пор нам так и не заплатили ни копейки и больше с нами никто не контактировал после августа 2017 года".

Стефани Шамфорт добавила, что оценка стоимости моста по их проекту составляла чуть более 6 млн швейцарских франков или долларов. Тогда как нынешняя стоимость составляет около 10 млн швейцарских франков или долларов (более 260 млн грн). После того, как проект украли он ...подорожал на 4 миллиона швейцарских франков, а это чуть более 100 миллиона гривен.

Особым цинизмом попахивает история с оценкой оплаты швейцарским архитекторам.

"После серии писем и видеосвязи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы, как высокие. Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также была отклонена как слишком дорогая. Киевские чиновники предлагали нам около 39 000 швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-техническую документации нашего проекта - это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили", - отметила госпожа Шамфорт.

"Но потом пришла новая власть и... В феврале 2017 руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. Контроль за выполнением строительства возложен на заместителя председателя КГГА Александра Спасибко. При этом в распоряжении было указано принять к сведению проведенный конкурс на лучший проект моста. А уже осенью 2017 коммунальное предприятие "Инжеренений центр" (заказчик строительства) провел тендер на разработку проекта мостового перехода, который выиграло ООО "Проектные системы Лтд". Предложения двух других участников были отклонены. Цена этого договора сначала была 3 630 000 грн, а в дальнейшем снижена до 1 450 000 грн.", - пишет береза.

Между тем в 2018 году "Проектные системы Лтд" по переговорной процедуре получили еще 10 140 000 грн на корректировку и дополнительные работы по проекту. Кроме того, фирма получила 1 050 000 грн на авторский надзор за строительством. То есть, в целом "Проектные системы Лтд" сейчас получили 12 640 000 грн на проект моста и авторский надзор за его строительством. При современном курсе в 25,79 гривни за 1 швейцарский франк эта сумма равняется 490 112 швейцарским франкам. В итоге можно сказать, что вместо 39 000 швейцарских франков проект и авторский надзор обошелся нам с вами, киевляне, в 12 с половиной раз дороже. Хотя я верю, что найдутся и те, кто скажет, что это #перемога. Но если это и победа, то только над совестью и здравым смыслом.

"На фото два проекта. Швейцарский и наш. И все сразу становится понятно. Как и понятно, что поставлено очередное пятно на репутации Киева и Украины. А точку в этой истории поставят правоохранители и суд. И не только с вопросом об оплате швейцарским архитекторам, но и по необоснованным завышениям стоимости проекта и распилу наших с вами денег. Вот так городская власть забавляется краденными декоративными проектами, игнорируя реальные потребности громады. В частности тот же мост и метро на Троещину о которых я писал ранее. А ведь если бы не все эти "шалости" киевских властей, то метро на Троещину уже многие годы работало бы", - подытожил Борислав Береза.