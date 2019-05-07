Украинская певица Алина Гросу выходит замуж. Об этом рассказала крестная Алины Ирина Билык. Сама певица показала фото с девичника.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фотографии получились действительно яркими. На снимках артистка позирует в кровати, а комната украшена обилием шариков.

Судя по отметке, празднование прошло в Чехии. Гросу на некоторых снимках запечатлена в белом платьем.

Ранее мы писали о том, что Алина Гросу обнажилась в откровенной сцене клипа.