Алина Гросу выходит замуж: появились фото с девичника [ Редактировать ]
Украинская певица Алина Гросу выходит замуж. Об этом рассказала крестная Алины Ирина Билык. Сама певица показала фото с девичника.
Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Фотографии получились действительно яркими. На снимках артистка позирует в кровати, а комната украшена обилием шариков.
Судя по отметке, празднование прошло в Чехии. Гросу на некоторых снимках запечатлена в белом платьем.
Публикация от GROSU (@alina_grosu)
Публикация от GROSU (@alina_grosu)
#выбирайгросу 1|2|3|4|5|6 ???😋😋😋
Публикация от GROSU (@alina_grosu)
Ранее мы писали о том, что Алина Гросу обнажилась в откровенной сцене клипа.
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