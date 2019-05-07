На Київщині відкрився перший у регіоні притулок для жертв домашнього насильства. Там надають підтримку тим, хто наважився піти від кривдників та намагається розпочати нове життя. Проте зробити це, як кажуть мешканки притулку, надзвичайно складно. Чому - розкаже Ольга Клюєва.

Усе починалось красиво. Майбутній чоловік Ганни був дбайливим і забезпеченим, робив дорогі подарунки і просто носив на руках. Але після народження дитини сімейне життя перетворилось на пекло.

"В ванной, потом на кухне он меня бил, душил, откачивал, опять душил, откачивал, отливал водой, я падала в обморок все это время. Пимерно час мой ребенок смотрел, как он меня избивает".

Заради збереження родини Ганна довго терпіла приниження та фізичні знущання, а ж поки після чергового побиття не опинилась у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Тоді жінка наважилась на втечу.

"Пока я лежала в больнице, я понимала что уйду, просто сын оставался - для него очень важный был ребенок. Он мне его не отдавал и он не хотел, чтобы я его забирала. Я его просто вырвала из его лап", - розповідає Ганна, жертва домашнього насильства.

Таких, які змогли розірвати пекельне коло - лише 10-15 відсотків, - розповідає психолог притулку для жертв домашнього насильства. Більшість жінок терпить приниження та побої роками - і потрапляє в пастку психологічної та фізичної залежності від свого кривдника. Психологи кажуть - хибний стереотип "Б'є - значить любить" в Україні надзвичайно складно зруйнувати.

"Тут є така проблема у нас в культурі стереотипи: вважається, що якщо чоловік піднімає руку, то він якось емоційно до жінки ставиться - "страсті мордасті" і жінки ставляться толерантно, терплять - а це має тенденцію до накопичення, до загострення і зрештою приймає такі жахливі форми", - зазначає Тетяна Краснова, психолог притулку для жертв домашнього насильства.

Притулок розрахований на десять людей, і майже щодня сюди надходять прохання прихистити чергову жертву.

"Социальные службы, полиция, духовенство - все субъекты, которые причастны к работе с насилием, знают наши координаты, наш телефон и знают куда направить женщину. Я знаю много женщин, которые изменили свою жизни, начали вообще "с нуля" в новой области нашли новую работу", - підкреслила Наталя Решетова, керівник притулку.

За статистикою, щороку близько мільйона жінок страждає, а майже півтисячі - гине від наслідків домашнього насильства.

Нещодавно уряд ухвалив постанову про створення в Україні мережі центрів, де постраждалі жінки можуть перебувати до кількох місяців, отримувати психологічну та правову допомогу. Тож такі притулки найближчим часом з'являться і в інших областях України.