Держдепартамент США підтвердив майбутнє звільнення американського посла в Україні Марі Йованович. У травні дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Наразі дата її від'їзду узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

Разом з тим, у Вашингтоні пообіцяли продовжити тісну співпрацю з українським урядом.

Нагадаємо, зміна голови американської дипмісії відбувається на тлі нещодавнього скандалу. У березні генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Йованович нібито намагалася нав'язати йому перелік недоторканних для слідства осіб. Такі звинувачення в Держдепі категорично відкинули.