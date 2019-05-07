Американського посла в Україні Марі Йованович усунули з посади [ Редактировать ]
Держдепартамент США підтвердив майбутнє звільнення американського посла в Україні Марі Йованович. У травні дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Наразі дата її від'їзду узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.
Разом з тим, у Вашингтоні пообіцяли продовжити тісну співпрацю з українським урядом.
Нагадаємо, зміна голови американської дипмісії відбувається на тлі нещодавнього скандалу. У березні генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Йованович нібито намагалася нав'язати йому перелік недоторканних для слідства осіб. Такі звинувачення в Держдепі категорично відкинули.
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