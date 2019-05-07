Бойовики накрили вогнем школу у Троїцькому [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні загинув український військовий, двох поранено. Бойовики дедалі частіше б'ють із забороненої зброї. Застосовують навіть 122 калібр.
Напередодні під вогнем опинилася школа у Троїцькому. У цей час там відбувалися уроки. Наслідки бачив Ігор Левенок.
"Вони просто били куди-небудь, аби тут навести шуму-гаму і вбити якомога більше людей".
Село Троїцьке на Луганщині оговтується від ворожого обстрілу. Вчора окупанти гатили по мирному населеному пункту з важкої артилерії. Кілька снарядів вибухнули поблизу школи. Саме в той час, коли діти були на уроках.
"Скоріше за все, це 122-міліметрові снаряди від гаубиці Д-30, або самохідної артилерійської установки 2-С-1. А тут видно траєкторію польоту снаряда і навіть звідки воно летіло", - зазначив Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України.
"Тут военных нет, военные все на позициях, военной техники нет - зачем сюда стрелять, не понятно. Может быть для того, чтобы нагнетать обстановку и чтобы люди постоянно чувствовали близость войны, потому что периодически месяц назад здесь было более-менее спокойно", - наголосив Микита Шевченко, голова Троїцької ВЦА.
Обстріл розпочався опівдні. Все сталося раптово. Армійці вже звикли, що найманці постійно ігнорують домовленості щодо перемир'я. Але ж напередодні бойовики самі запросили режиму тиші й одразу його підступно порушили.
"Швидко евакуювали дітей, забирали й тікали звідси, щоб не дай боже нічого".
Десь за 100 метрів від цього дитячого майданчика розірвався перший артилерійський снаряд. Саме в цей момент тут гралися найменші, вихованці ясел. Вихователькам буквально довелося хапати дітей на руки й тікати в безпечне місце.
Дітей сховали в приміщенні школи. Уроки відвідують 42 учні. Поки навколо бахкало, усіх зібрали у шкільному коридорі. Бігти в підвал не наважилися, адже довкола летіли осколки. Будівля школи вся посічена.
"Це було дуже не очікувано і дуже страшно".
Вчителька початкових класів Світлана Танич живе поряд зі школою. Один снаряд розірвався у неї в саду:
"Попав в дерева і завдяки деревам він розірвався там - на верхівках, і до землі не долетів".
За словами військових, по мирному населеному селу окупанти вдарили осколковими снарядами. Такі використовуються суто для вбивства людей:
"Це не для того, щоб зруйнувати там бліндаж або хату, для того - використовують фугасні, а це - осколкові, вони били по поверхні".
"Есть разрушения, вон стекло - и видим, как рами поцарапанные и побитие. Осколки с асфальта долетели сюда".
Селяни кажуть - дивом ніхто не загинув. Діти дуже перелякані.
"Потому что давно уже такого не было, чтобы ни с того, ни с сего - начался обстрел и именно сразу в районе школы. Страшно, потому что и так ребенок в виходные дни приезжает, играет на детской площадке", - говорить Юлія, мати школярки.
Нині навчально-виховний процес у школі та яслах припинено на невизначений термін.
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