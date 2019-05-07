Кандидатура нового міністра юстиції обурила жителів Чехії [ Редактировать ]
Багатотисячні протести у Чехії. Люди обурилися через призначення нового міністра юстиції. Чим саме незадоволені - розкаже Олена Абрамович.
"Досить!", "Вимагаємо незалежного правосуддя", - з такими гаслами вийшли чехи на головну площу Праги та інших міст. Нещодавно вони протестували з вимогою чесного розслідування антикорупційного скандалу, у якому опинився прем'єр країни Андрей Бабіш. Тепер, кажуть, надії на правосуддя не лишилося - Бабіш призначив нового, зручного для себе міністра юстиції.
"Правоохоронці висунули звинувачення прем'єрові Бабішу 17 квітня, а наступного дня він змінив міністра юстиції на леді, яка два роки повторювала, що такі обвинувачення - це лише політична інтрига", - обурюється Матей Мінар, організатор протесту.
Політичним переслідуванням справу проти себе називає і прем'єр. Мова про 2008 рік, коли родина Бабіша викупила старовинний маєток і переобладнала його на дорогий конференц-центр "Гніздо лелеки". Частину витрат на реконструкцію склав грант для малого бізнесу від Євросоюзу. Торік у січні Європейське антикорупційне агентство OLAF назвало це шахрайством. І закликало Чехію розслідувати справу:
"Розслідування встановило, що представники отримувача дотацій у момент подання заявки на підтримку свого проекту та підписання угоди про надання фінансування 2008 року подали недостовірні дані й приховали важливу інформацію".
Відтоді чехи періодично протестують з вимогою притягнення прем'єра до відповідальності. Тепер, після кадрових змін, вони побоюються, що боротьбі з корупцією серед високопосадовців настане кінець.
"Я вже мовчу про той факт, що він був комуністом і працював у КДБ. Парадоксально, що він став прем'єром. Це неприпустимо!", - наголошує Мірослав Йонак, учасник протесту.
"Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра, але зараз головне - захистити свободу та незалежність правосуддя", - закликала Альона Влскова, учасниця протесту
На демонстрації чехи виходять щопонеділка. І кількість протестувальників лише зростає.
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