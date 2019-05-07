Як китайський хлопець витягнув із пожежі кілька сімей? Чому бджоли атакували стадіон у Штатах? Та куди Джаред Лето зібрався із власною головою у руках? Про це та інше - в нашому огляді.

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Пекельний інцидент у столиці Нігеру. Внаслідок вибуху автоцистерни там загинули 58 людей, ще півсотні травмовані. Вантажівка з пальним перекинулася на залізничному переїзді. На місце аварії збіглися люди, щоб набрати пального, яке витікало. Однак невдовзі прогримів потужний вибух і спалахнув вогонь.

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У Китаї кранівник урятував від пожежі 14 людей. Зайнялося вранці в крамничці, розташованій у 7-поверхівці. Крики мешканців почув робітник, що працював на будівництві неподалік. Він підігнав кран і, попри густий дим та сильне полум'я, зняв людей з балконів.

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Потужна пилова буря накрила австралійський штат Вікторія. На приголомшливих кадрах видно, як на міста насувається величезна червона стіна. Пориви вітру сягали 90 кілометрів за годину. Щільний шар пилу у повітрі не пропускав навіть сонячне проміння. За попередньою інформацією, унаслідок негоди ніхто не постраждав. Напередодні метеорологи попередили про небезпеку.

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У Таїланді врятували немовля з пральної машини. Крики дитини, що долинали з барабану приладу, почула господиня пральні. Вона вже зачинила свій заклад, але звернула увагу на незрозумілий шум. Малюк був загорнутий у рушник. Лікарі оглянули хлопчика і з'ясували, що йому близько 5 днів, він здоровий, але дуже голодний. Матір, яка вчинила таке з немовлям, розшукують.

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У Сполучених Штатах рій бджіл окупував бейсбольний стадіон. Комахи обліпили спортивне обладнання саме перед матчем, коли команди вже вийшли на поле. Розганяти непроханих гостей кинувся обслуговуючий персонал. Бджіл спровадили, відлякуючи водою з обприскувача. Але матч довелося перенести.

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Британські автолюбителі позмагалися у стрибках на старих тарадайках. Завдання учасників турніру дуже просте - розігнатися до максимуму і зіскочити з рампи. При цьому бажано перелетіти 10 рядів поставлених унизу машин. Якщо це не вдалося - не біда. Адже судді оцінюють не тільки дальність польоту, а й висоту стрибка та реакцію вболівальників. Окрім овацій натовпу на переможця очікував ще й грошовий приз. Цілих 50 фунтів стерлінгів.

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У Нью-Йорку вибухнув феєричний Мет Гала. Щорічний бал американського інституту костюму зібрав зірковий бомонд - актори, моделі та музиканти постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів. Цьогоріч селебритіс "запалили" на славу. При чому - Кетті Пері у прямому сенсі слова - на червоній доріжці вона з'явилася в образі сяючої люстри. 2089 Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого з гігантських об'ємів сукні співачка залишилася в самому спідньому. Шоумен Езра Міллер приголомшив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем. А голлівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси із власною головою в руках.