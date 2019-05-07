WBC назначил бой Ломаченко - Кэмпбелл [ Редактировать ]
Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил бой между Василием Ломаченко, чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO, и британцем Люком Кэмпбеллом. Дата и место поединка за вакантный титул пока не сообщаются, пишет "Униан".
Майки Гарсия, которому принадлежал пояс WBC, получил статус почетного чемпиона организации и оставляет за собой право бороться за титул в легком весе.
И Ломаченко, и Кэмпбелл - олимпийские чемпионы. Василий выигрывал золотые награды на Игр в 2008-м и 2012 годах, Кэмпбелл стал чемпионом в 2012-м.
Ранее мы писали о том, что бывшую невесту Владимира Кличко избили. А также Кличко преложил экс-чемпиону сойтись на ринге.
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