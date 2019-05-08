Українських правоохоронців перевели на посилений режим роботи [ Редактировать ]
Ці два дні українські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні. Тож усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно задля недопущення провокацій та порушень правопорядку.
Заходи безпеки посилили вже і прикордонники уздовж всієї лінії українського кордону. В поліції попередили учасників масових заходів, що за використання георгієвської стрічки та радянської символіки - передбачено кримінальне покарання.
"У 2015 році вступив в силу закон про заборону використання пропаганди символіки комуністичного тоталітарного режиму. У 2018 році 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності. За 9 випадками відкрите кримінальне провадження. У зв'язку з цим, необхідно провести профілактичну роз'яснювальну роботу з організаторами заходів та громадянами стосовно використання такої символіки", - наголосив Олександр Фацевич, заступник голови Нацполіції України.
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