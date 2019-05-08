На Дніпропетровщині від вибуху гранати постраждали люди [ Редактировать ]
У центрі Марганця, що на Дніпропетровщині, стався вибух. Один чоловік загинув, п'ятеро - травмовані. Серед них - співробітник патрульної поліції. Стан постраждалих лікарі оцінюють, як стабільний.
Вибух пролунав вчора, під вечір, біля місцевого інституту. Вибуховий пристрій, ймовірно гранату, кинув невідомий. В поліції справу розслідують, попередньо, за статтею "умисне вбивство".
"Доправлено 5 постраждалих, 2 жінки, одна знаходить в реанімації, стан її стабільний. І один з них поліцейський. Стан всіх постраждалих стабільний, ними займаються лікарі. Підняті на ноги всі лікарі", - повідомила Тетяна Антипова, головний лікар КЗ "Марганецька центральна міська лікарня".
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