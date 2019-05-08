Голова МЗС Канади Христя Фріланд та держсекретар США Майк Помпео обговорили спільну роботу в Україні. Про це Фріланд повідомила у своєму Twitter.

Головною темою зустрічі стала співпраця Канади та США у ключових напрямках, серед яких - співпраця з Києвом. Про реформи в Україні йшлося і під час переговорів Христі Фріланд з главою МЗС Норвегії.