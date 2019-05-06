Девушка получила неожиданный эффект после крема для депиляции (фото) [ Редактировать ]
Современные законы красоты велят женщинам избавляться от растительности на теле в целом, и над верхней губой в частности. Жительница Уэльса по имени Шантель Мерфи этим законам следует неукоснительно, передает twizz.ru.
Однажды она решила поэксперементировать и удалить усики при помощи крема для депиляции, но также решила сэкономить, поэтому выбор её пал на крем стоимостью 1,30 долларов. И опыт Шантель в который раз доказывает, что в вопросах красоты экономия и неосторожность неуместны.
Ранее сообщалось, что девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона.
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