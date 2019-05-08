Мы никому не позволим стереть из памяти народа победу в Великой Отечественной войне - Бойко [ Редактировать ]
В среду, 8 мая, в селе Гатное под Киевом состоялась торжественная церемония перезахоронения красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня были захоронены останки 24 бойцов, трое из них были опознаны. Традиционно участие в митинге-реквиеме принял основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, который является почетным президентом отряда "Днепр-Украина", занимающегося поиском останков погибших воинов.
"День Победы в Великой Отечественной войне для нашего народа является, пожалуй, самым большим праздником, потому что победа над фашизмом дала свободу нашей Родине и нашему народу, и Украина смогла развиваться. Сегодня здесь с нами 51 участник Великой Отечественной. Они все очень пожилые люди. Дай Бог им здоровья, чтобы они подольше были с нами. И наш долг сделать для них этот день праздником. Для них и для всего народа", - сказал Юрий Бойко.
Он подчеркнул, что оппозиционеры не позволят переписать историю и отменить День Победы 9 мая. "Никто не сможет отменить этот день. Мы никому не дадим вычеркнуть из истории Великую Победу, никому не позволим очернить память наших бойцов, которые освобождали Украину. И для этого сегодня мы все здесь", - акцентировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Юрий Бойко выразил благодарность участникам поискового отряда "Днепр-Украина". "Хочу поблагодарить вас за то, что более 10 лет возвращаете из небытия имена наших героев, хороните их по христианскому обычаю. Спасибо, ребята, за вашу благородную работу", - сказал он.
Командир поискового отряда "Днепр -Украина" Сергей Распашнюк рассказал, что за 15 лет удалось найти останки 1125 воинов, из них опознано 170. "Перезахоронения проводились здесь, в Гатном, и еще в шести населенных пунктах Украины", - отметил он.
"Сегодняшнему событию нужно поклониться и сказать спасибо, что помнят погибших героев. Война длилась 4 года, и за это время погибло более 25 млн человек. Наши воины все выдержали, выполнили присягу, которую давали на верность народу, и защитили Родину", - сказал ветеран Великой Отечественной войны Петр Владимирович Гриб.
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