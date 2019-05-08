Україна не визнаватиме російські паспорти, що їх отримуватимуть жителі окупованих територій, зокрема, Донецької і Луганської областей. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман.

Уряд на своєму засіданні сьогодні затвердив відповідне рішення. У постанові назвали ці дії незаконними, також вказали перелік пунктів, що видаватимуть відповідні документи і дату, починаючи з 28 квітня поточного року. Відтак, ані отримати візу, ані використати такий паспорт на території України отримувачі не зможуть.Україна також має намір звернутися до міжнародної спільноти із проханням про аналогічні дії. І готує новий санкційний список щодо осіб, причетних до видачі. Крім того, у міністерстві з питань ветеранів запропонували позбавляти отримувачів " фейкових" паспортів пенсій і соцвиплат з боку України.

Всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території, на території суверенної української держави, беззаперечно, в порушення будь-яких норм, прав, ці паспорти будуть визнані незаконними. Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також у використанні на території нашої держави. Це наша чітка відповідь на агресивні гібридні дії по видачі " фейкових" паспортів громадянам України.

" Ознака дуже проста - назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити, відповідно до класифікації, номер установи або органу, який видає такі документи. Тобто це обов’язкова умова до будь-яких документів, будь-якої країни. Це два міста зараз визначені - село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області" , - говорить Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.