Ці два дні, українські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні. Тож усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно задля недопущення провокацій та порушень правопорядку.

Заходи безпеки посилили вже і прикордонники уздовж всієї лінії українського кордону. В поліції попередили учасників масових заходів, що за використання георгієвської стрічки та радянської символіки передбачено кримінальне покарання.