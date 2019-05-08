В Україні каратимуть за використання радянської символіки [ Редактировать ]
Ці два дні, українські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.
За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні. Тож усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно задля недопущення провокацій та порушень правопорядку.
Заходи безпеки посилили вже і прикордонники уздовж всієї лінії українського кордону. В поліції попередили учасників масових заходів, що за використання георгієвської стрічки та радянської символіки передбачено кримінальне покарання.
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