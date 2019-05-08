На Буковині укріплюють дамбу через загрозу прориву [ Редактировать ]
Цілу ніч рятувальники укріплювали дамбу на одній з буковинських річок.
Через підвищення рівня води, потоки гірського Черемошу пошкодили близько 30 метрів захисного укріплення. Тож була загроза прориву. До відновлювальних робіт залучили рятувальників та аварійні бригади.
Пошкоджені ділянки дамби закладали мішками зі щебенем та в'язками з деревиною. На під'їздах встановили пости спостереження.
по теме
Prev Next
07 мая 2019 09:46
На Украину движется мощный циклон
Больше всего действие циклона ощутят жители западной части Украины
06 мая 2019 19:20
В Киеве затопило "Черниговскую" (видео)
В понедельник, 6 мая, в Киеве из-за сильных дождей затопило оживленную дорогу возле метро "Черниговская"
05 мая 2019 03:00
В жилом доме Днепра оборвался лифт с людьми
В одной из многоэтажек Днепра оборвался лифт с людьми внутри
03 мая 2019 20:29
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток