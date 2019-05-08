Цілу ніч рятувальники укріплювали дамбу на одній з буковинських річок.

Через підвищення рівня води, потоки гірського Черемошу пошкодили близько 30 метрів захисного укріплення. Тож була загроза прориву. До відновлювальних робіт залучили рятувальників та аварійні бригади.

Пошкоджені ділянки дамби закладали мішками зі щебенем та в'язками з деревиною. На під'їздах встановили пости спостереження.