На стелі й підлозі тріщини, на стінах грибок, а перед входом до під'їзду ями. Такий вигляд має одна зі столичних багатоповерхівок у Печерському районі. влітку минулого року в будинку сталася аварія. Відтоді його підтоплюють ґрунтові води, а з кожним дощем кількість провалів довкола будівлі збільшується. Та чи збираються її ремонтувати дізнавались мої колеги.

"Вот у нас появились трещины весной. Вот так треснуло, что шатаешь стену, а она может вообще обвалится в любой момент".

У цьому будинку В'ячеслав живе від народження. Останній рік, каже, багатоповерхівка почала розвалюватись просто на очах.

"Тут говорить нечего, по всей квартире трещины появились, скрипит все. В любой момент может все обвалится и причем еще и дом идет ходуном", - говорить В'ячеслав, мешканець будинку

Торік, розповідають мешканці, тут прорвало штольню. Відтоді навколо будинку після кожного дощу утворюються кількаметрові кратери, а стіни та підлога тріщать по швах. Після прориву міська влада встановила тут зливні каналізації, а ями засипали піском, але все марно.

"При любом дожде стоит вода от фасада здания до верха бровки. Вот эти все ливнестоки они переполняются вода выходит наверх. Забит он не забит - он забивается моментально получается вода впитывается в дом и потихонечку начинает это все рушится", - говорить Олег, мешканець будинку.

Вот посмотрите, у нас этот грибок стал увеличиватся после прорыва в прошлом году теплотрассы, его счищаем обрабатываем, он все-равно появляется".

Зарадити проблемі кияни намагаються вже майже рік.

"Мы уже успели обратится и в Печерскую администрацию и в КМДА и даже писали в Администрацию Президента. Этот вопрос находился на контрое у Президента на контроле у Кличка, но почему-то скорости решения проблемы это не прибавило", - говорить Ольга, мешканка будинку.

Непридатними для експлуатації кілька під'їздів цього будинку визнали ще 2011. Але торік, після огляду комісією, стан багатоповерхівки змінився на задовільний. У керівній компанії запевняють: будинок регулярно оглядають і реконструкції він не потребує.

"Будинок не є аварійним, тобто реконструкція самого будинку там не передбачається, тобто в першу чергу ми зробили дренажну систему, в другу чергу ми асфальтуємо і проводимо інженерно-геологічні вишукування без результатів цих вишукувань, ми не можемо планувати свої подальші дії", - говорить Сергій Лавриненко, в. о. директора КП "Керівна компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району".

300 тисяч гривень потрібно тільки для досліджень, а тоді ще майже 2 мільйони на асфальтування. Наразі цих коштів міська влада виділяти не квапиться. Тим часом із кожним дощем, кратери стають глибшими, а тріщини в стінах - більшими.