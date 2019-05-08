У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вайтер-Штадте і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, оснащених додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 22 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро.

"Наразі електромережею вже оснастили 10 кілометрів дороги. Багато хто вважає, що за цією технологію майбутнє. Якщо обладнати 30 відсотків доріг Німеччини такими мережами, ми зможемо забезпечувати 80 відсотків трафіку за допомогою електроенергії", - говорить Герд Рігельхут, президент компанії "Хессен Мобіль".