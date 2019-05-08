У Німеччині відкрили першу магістраль з підвісними електромережами [ Редактировать ]
У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вайтер-Штадте і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, оснащених додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 22 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро.
"Наразі електромережею вже оснастили 10 кілометрів дороги. Багато хто вважає, що за цією технологію майбутнє. Якщо обладнати 30 відсотків доріг Німеччини такими мережами, ми зможемо забезпечувати 80 відсотків трафіку за допомогою електроенергії", - говорить Герд Рігельхут, президент компанії "Хессен Мобіль".
по теме
У Німеччині діти шукали великодні яйця
У Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорф-Хайде, що неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заєць
В Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення
Сьогодні в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня 45 року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини
У Німеччині відкрили автобан для електровантажівок
14 кілометрів дороги між містами Вайтерштадте і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем
Участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) проявили заинтересованность в пилотных проектах TKEYCOIN
Сейчас компания TKEY завершает тестирование цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin, предназначенной для удешевления внутренних и трансграничных денежных операций, которые будут проводиться без взаимодействия с банковскими структурами и государственными учреждениями
У Франції заборонять їздити тротуарами на електросамокатах та скутерах
У Франції заборонять ганяти тротуарами на електросамокатах та скутерах. Нові правила мають набути чинності від вересня