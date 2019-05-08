Чому підлітки з Денвера стріляли по однокласниках? Як виглядає перший автобан для електроваговозів? Та хто з українців потрапив до списку найкращих футболістів світу? Про це та інше у нашому огляді.

Поліція Колорадо обшукала будинок підозрюваного у шкільній стрілянині. Напередодні двоє учнів відкрили вогонь у навчальному закладі містечка Гайлендс-Ранч поблизу Денвера. Одна людина загинула, восьмеро зазнали поранень. Обох підозрюваних затримали. Причини нападу поки не встановлені. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один зі стрільців зазнавав знущань від школярів через бажання змінити стать.

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Семеро людей загинули під час стрілянини у гватемальській тюрмі. Поранених удвічі більше. Заворушення почалися після конфлікту між двома в'язнями у виправному закладі "Павон" на півдні країни. Врегулювати ситуацію прибули півтори тисячі солдатів і поліцейських. У тюрмі «Павон» утримують чотири тисячі в'язнів, хоча вона розрахована на вчетверо меншу кількість. 2016 року через заколот там загинули 14 людей.

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У пакистанському місті Лахор прогримів вибух. Загинули десятеро людей, ще майже 30 поранені. Рвонуло на поліцейському блокпосту поблизу найбільшого у Південній Азії суфійського храму Дата-Дарбар. Під час теракту у храмі та біля нього перебували сотні паломників. За словами начальника міської поліції, основною мішенню підривників були поліцейські. Відповідальність за вибух взяла на себе група "Хізбул Ахрар", яка раніше відкололася від пакистанського "Талібану", що роками веде боротьбу з урядом країни.

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У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вайтер-штадте і Мерфельден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі з додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 22 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро.

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Андрій Шевченко потрапив до списку найкращих футболістів світу за останню чверть століття. Рейтинг склало авторитетне британське футбольне видання «FourFourTwo». У переліку 101 гравець. Легендарний форвард, а нині тренер національної збірної України, - на 52 позиції. Очолив список найкращих футболістів нападник "Барселони" Лео Мессі, за ним - форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а третім став нинішній тренер "Реала" Зінедін Зідан.