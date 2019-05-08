Петро Порошенко заявив про підвищення зарплатні військовослужбовцям [ Редактировать ]
Президент України Петро Порошенко наголосив на підвищенні грошового забезпечення військовослужбовцям, які боронять українську землю на лінії зіткнення. Про це Глава держави заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.
Петро Порошенко, президент України.
"Сьогодні немає військовослужбовців, який буде получати менше 27 тисяч 600 гривень. в середньому заробітня плата, грошове забезпечення буде більше 30 тисяч гривень. Як я і обіцяв, тисяча гривень в день український військовий на фронті буде отримувати. Хочу сказати, що починалось з 600 гривень в місяць.
по теме
Голова Львівської ОДА Олег Синютка подав у відставку
Чиновник подякував усім за роботу та доручив підлеглим підготувати всі необхідні документи для його звільнення. Про свої наміри губернатор говорив після першого туру виборів
У США подякували Петру Порошенку за мужність та відданість демократії
Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подякував Петрові Порошенку за мужність та відданість демократії
Рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні дефолтом - Порошенко
Тим часом у Мінфіні та Нацбанку вже готують апеляцію на ухвалу. В НБУ нагадали, що процедура визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, була цілком законною
Президент України призначив нового командувача Об'єднаних сил
Замість Сергія Наєва, українських бійців на фронті очолить Олександр Сирський
Порошенко сменил командующего ООС
В понедельник, 6 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева