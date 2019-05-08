Президент України Петро Порошенко наголосив на підвищенні грошового забезпечення військовослужбовцям, які боронять українську землю на лінії зіткнення. Про це Глава держави заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

Петро Порошенко, президент України.

"Сьогодні немає військовослужбовців, який буде получати менше 27 тисяч 600 гривень. в середньому заробітня плата, грошове забезпечення буде більше 30 тисяч гривень. Як я і обіцяв, тисяча гривень в день український військовий на фронті буде отримувати. Хочу сказати, що починалось з 600 гривень в місяць.