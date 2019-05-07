Во вторник, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.

Ранее Порошенко сменил командующего ООС.