Порошенко ввел в действие важное решение СНБО [ Редактировать ]
Во вторник, 7 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщается на сайте Администрации президента.
Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации.
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