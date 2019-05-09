Первые кадровые назначения и законодательные инициативы станут известны после инаугурации Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер штаба новоизбранного президента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

"Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да", - отметил Разумков.

По его мнению, имена претендентов на должности глав службы внешней разведки и службы безопасности Украины лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения.

"Но если мы говорим о службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. Я опасаюсь провокаций", - добавил политконсультант.

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Также Разумков подчеркнул, что Зеленский озвучит имя человека, который возглавит администрацию президента Украины, после инаугурации.

"Что касается главы администрации президента, то как Зеленский может сейчас назвать его имя и назначить на должность, если он еще не вступил в свои полномочия. Поэтому кандидатура на главу администрации президента тоже будет озвучена вскоре после инаугурации президента", - рассказал он.

Ранее Зеленский провел встречу с еврокомиссаром, а 8 мая новый президент встретился с ветеранами войны.