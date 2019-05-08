Зеленский встретился с ветеранами (фото) [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ко Дню памяти и примирения опубликовал в Instagram фотографию со связной Украинской повстанческой армии и капитаном морской пехоты ВМФ СССР.
"Иван Аникейович Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе", - рассказал Зеленский о ветеране.
Фото: Instagram
"Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", - добавил он.
Зеленский написал, что в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.
"Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев", - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский встретился с еврокомиссаром, а также назвал приоритеты в политике.
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